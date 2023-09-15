(Чуркина) Минодора Иванова
Место рождения
Дата рождения1874
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1874
Отец: Чуркин Иван Антонов
Бракосочетание
27.10.1896
Богородицкая церковь
Рождение ребёнка
08.04.1898
Сын: Мелихов Яков Петров
Отец ребёнка: Мелихов Петр Димитриев
Рождение ребёнка
20.09.1899
Дочь: Ефросиния Петрова
Отец ребёнка: Мелихов Петр Димитриев
Рождение ребёнка
03.11.1901
Отец ребёнка: Мелихов Петр Димитриев
Рождение ребёнка
07.11.1903
Дочь: Матрона Петрова
Отец ребёнка: Мелихов Петр Димитриев
Рождение ребёнка
28.11.1908
Дочь: Варвара Петрова
Отец ребёнка: Мелихов Петр Димитриев
Рождение ребёнка
26.08.1911
Сын: Мелихов Иван Петров
Отец ребёнка: Мелихов Петр Димитриев
Рождение ребёнка
18.03.1914
Отец ребёнка: Мелихов Петр Димитриев
Смерть
Неизвестно