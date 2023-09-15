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(Чуркина) Минодора Иванова

Место рождения

Калабино, Задонский муниципальный район, Липецкая область

Дата рождения

1874

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

АА
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1874

Отец: Чуркин Иван Антонов

Мать: Чуркина Ульяния Васильева

Калабино, Задонский муниципальный район, Липецкая область
Бракосочетание
27.10.1896

Муж: Мелихов Петр Димитриев

Калабино, Задонский муниципальный район, Липецкая область
Богородицкая церковь
Рождение ребёнка
08.04.1898

Сын: Мелихов Яков Петров

Отец ребёнка: Мелихов Петр Димитриев

Калабино, Задонский муниципальный район, Липецкая область
Рождение ребёнка
20.09.1899

Дочь: Ефросиния Петрова

Отец ребёнка: Мелихов Петр Димитриев

Калабино, Задонский муниципальный район, Липецкая область
Рождение ребёнка
03.11.1901

Сын: Мелихов Михаил Петров

Отец ребёнка: Мелихов Петр Димитриев

Калабино, Задонский муниципальный район, Липецкая область
Рождение ребёнка
07.11.1903

Дочь: Матрона Петрова

Отец ребёнка: Мелихов Петр Димитриев

Калабино, Задонский муниципальный район, Липецкая область
Рождение ребёнка
28.11.1908

Дочь: Варвара Петрова

Отец ребёнка: Мелихов Петр Димитриев

Калабино, Задонский муниципальный район, Липецкая область
Рождение ребёнка
26.08.1911

Сын: Мелихов Иван Петров

Отец ребёнка: Мелихов Петр Димитриев

Калабино, Задонский муниципальный район, Липецкая область
Рождение ребёнка
18.03.1914

Сын: Мелихов Гавриил Петров

Отец ребёнка: Мелихов Петр Димитриев

Калабино, Задонский муниципальный район, Липецкая область
Смерть
Неизвестно
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