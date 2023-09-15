Григорьева (Чуркина) Дарья Иванова — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Григорьева (Чуркина) Дарья Иванова

Место рождения

Калабино, Задонский муниципальный район, Липецкая область

Дата рождения

1883

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

АА
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1883

Отец: Чуркин Иван Антонов

Мать: Чуркина Ульяния Васильева

Калабино, Задонский муниципальный район, Липецкая область
Бракосочетание
01.10.1903

Муж: Григорьев Константин Иванов

Калабино, Задонский муниципальный район, Липецкая область
Богородицкая церковь
Рождение ребёнка
27.11.1904

Сын: Григорьев Григорий Константинов

Отец ребёнка: Григорьев Константин Иванов

Калабино, Задонский муниципальный район, Липецкая область
Рождение ребёнка
16.12.1905

Сын: Григорьев Даниил Константинов

Отец ребёнка: Григорьев Константин Иванов

Калабино, Задонский муниципальный район, Липецкая область
Рождение ребёнка
08.03.1912

Дочь: Александра Константинова

Отец ребёнка: Григорьев Константин Иванов

Калабино, Задонский муниципальный район, Липецкая область
Смерть
Неизвестно
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