Григорьева (Чуркина) Дарья Иванова
Место рождения
Дата рождения1883
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1883
Отец: Чуркин Иван Антонов
Бракосочетание
01.10.1903
Богородицкая церковь
Рождение ребёнка
27.11.1904
Сын: Григорьев Григорий Константинов
Отец ребёнка: Григорьев Константин Иванов
Рождение ребёнка
16.12.1905
Сын: Григорьев Даниил Константинов
Отец ребёнка: Григорьев Константин Иванов
Рождение ребёнка
08.03.1912
Дочь: Александра Константинова
Отец ребёнка: Григорьев Константин Иванов
Смерть
Неизвестно