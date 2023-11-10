Григорьев Константин Иванов
Место рождения
Дата рождения1883
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1883
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
01.10.1903
Жена: Григорьева Дарья Иванова
Богородицкая церковь
Рождение ребёнка
27.11.1904
Сын: Григорьев Григорий Константинов
Мать ребёнка: Григорьева Дарья Иванова
Рождение ребёнка
16.12.1905
Сын: Григорьев Даниил Константинов
Мать ребёнка: Григорьева Дарья Иванова
Рождение ребёнка
08.03.1912
Дочь: Александра Константинова
Мать ребёнка: Григорьева Дарья Иванова
Смерть
Неизвестно