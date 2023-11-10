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Григорьев Константин Иванов

Место рождения

Калабино, Задонский муниципальный район, Липецкая область

Дата рождения

1883

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

АА
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1883

Отец: не указан

Мать: не указана

Калабино, Задонский муниципальный район, Липецкая область
Бракосочетание
01.10.1903

Жена: Григорьева Дарья Иванова

Калабино, Задонский муниципальный район, Липецкая область
Богородицкая церковь
Рождение ребёнка
27.11.1904

Сын: Григорьев Григорий Константинов

Мать ребёнка: Григорьева Дарья Иванова

Калабино, Задонский муниципальный район, Липецкая область
Рождение ребёнка
16.12.1905

Сын: Григорьев Даниил Константинов

Мать ребёнка: Григорьева Дарья Иванова

Калабино, Задонский муниципальный район, Липецкая область
Рождение ребёнка
08.03.1912

Дочь: Александра Константинова

Мать ребёнка: Григорьева Дарья Иванова

Калабино, Задонский муниципальный район, Липецкая область
Смерть
Неизвестно
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