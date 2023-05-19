Проценко (Еськова) Варвара Илларионовна
Место рождения
Дата рождения29.11.1863
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
29.11.1863
Бракосочетание
08.02.1881
Рождение ребёнка
09.04.1883
Дочь: Ирина Ивановна
Отец ребёнка: Проценко Иван Иванович
Рождение ребёнка
13.06.1885
Отец ребёнка: Проценко Иван Иванович
Рождение ребёнка
29.06.1887
Дочь: Кондратенко Мария Ивановна
Отец ребёнка: Проценко Иван Иванович
Рождение ребёнка
01.06.1889
Отец ребёнка: Проценко Иван Иванович
Рождение ребёнка
02.03.1892
Отец ребёнка: Проценко Иван Иванович
Рождение ребёнка
09.02.1894
Дочь: Агафья Ивановна
Отец ребёнка: Проценко Иван Иванович
Рождение ребёнка
22.10.1896
Сын: Проценко Дмитрий Иванович
Отец ребёнка: Проценко Иван Иванович
Рождение ребёнка
22.08.1901
Дочь: Подзолкина Мария Ивановна
Отец ребёнка: Проценко Иван Иванович
Место жительства
Неизвестно
Смерть
Неизвестно