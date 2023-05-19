Проценко (Еськова) Варвара Илларионовна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Проценко (Еськова) Варвара Илларионовна

Место рождения

Бердянск

Дата рождения

29.11.1863

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

НС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
29.11.1863

Отец: Еськов Илларион Петрович

Мать: Еськова Прасковья Стефановна

Бракосочетание
08.02.1881

Муж: Проценко Иван Иванович

Рождение ребёнка
09.04.1883

Дочь: Ирина Ивановна

Отец ребёнка: Проценко Иван Иванович

Рождение ребёнка
13.06.1885

Сын: Проценко Петр Иванович

Отец ребёнка: Проценко Иван Иванович

Рождение ребёнка
29.06.1887

Дочь: Кондратенко Мария Ивановна

Отец ребёнка: Проценко Иван Иванович

Рождение ребёнка
01.06.1889

Сын: Проценко Денис Иванович

Отец ребёнка: Проценко Иван Иванович

Рождение ребёнка
02.03.1892

Сын: Проценко Федор Иванович

Отец ребёнка: Проценко Иван Иванович

Рождение ребёнка
09.02.1894

Дочь: Агафья Ивановна

Отец ребёнка: Проценко Иван Иванович

Рождение ребёнка
22.10.1896

Сын: Проценко Дмитрий Иванович

Отец ребёнка: Проценко Иван Иванович

Рождение ребёнка
22.08.1901

Дочь: Подзолкина Мария Ивановна

Отец ребёнка: Проценко Иван Иванович

Место жительства
Неизвестно
Смерть
Неизвестно