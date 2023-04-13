Еськова Прасковья Стефановна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияДо 1838
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
До 1838
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
11.03.1858
Дочь: Запорожец Мария Илларионовна
Отец ребёнка: Еськов Илларион Петрович
Рождение ребёнка
29.11.1863
Дочь: Проценко Варвара Илларионовна
Отец ребёнка: Еськов Илларион Петрович
Бракосочетание
Неизвестно
Место жительства
Неизвестно
Смерть
Неизвестно