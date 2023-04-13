Еськова Прасковья Стефановна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Еськова Прасковья Стефановна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

До 1838

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

НС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
До 1838

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
11.03.1858

Дочь: Запорожец Мария Илларионовна

Отец ребёнка: Еськов Илларион Петрович

Рождение ребёнка
29.11.1863

Дочь: Проценко Варвара Илларионовна

Отец ребёнка: Еськов Илларион Петрович

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Еськов Илларион Петрович

Место жительства
Неизвестно
Смерть
Неизвестно
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