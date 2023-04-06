Подзолкина (Проценко) Мария Ивановна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиПодзолкина (Проценко) Мария Ивановна

Подзолкина (Проценко) Мария Ивановна

avatar

Место рождения

Бердянск

Дата рождения

22.08.1901

Дата смерти

2004

Пол

Женский

Добавил:

НС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
22.08.1901

Отец: Проценко Иван Иванович

Мать: Проценко Варвара Илларионовна

Бракосочетание
04.09.1920

Муж: Подзолкин Федор Иванович

Рождение ребёнка
17.06.1921

Дочь: Антонина Федоровна

Отец ребёнка: Подзолкин Федор Иванович

Рождение ребёнка
1927

Сын: Подзолкин Борис Федорович

Отец ребёнка: Подзолкин Федор Иванович

Рождение ребёнка
09.06.1929

Дочь: Легеза Ольга Федоровна

Отец ребёнка: Подзолкин Федор Иванович

Рождение ребёнка
22.08.1939

Дочь: Нелли Федоровна

Отец ребёнка: Подзолкин Федор Иванович

Место жительства
Неизвестно
Смерть
2004
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close