Подзолкина (Проценко) Мария Ивановна
Место рождения
Дата рождения22.08.1901
Дата смерти2004
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
22.08.1901
Бракосочетание
04.09.1920
Рождение ребёнка
17.06.1921
Дочь: Антонина Федоровна
Отец ребёнка: Подзолкин Федор Иванович
Рождение ребёнка
1927
Сын: Подзолкин Борис Федорович
Отец ребёнка: Подзолкин Федор Иванович
Рождение ребёнка
09.06.1929
Дочь: Легеза Ольга Федоровна
Отец ребёнка: Подзолкин Федор Иванович
Рождение ребёнка
22.08.1939
Дочь: Нелли Федоровна
Отец ребёнка: Подзолкин Федор Иванович
Место жительства
Неизвестно
Смерть
2004