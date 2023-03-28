Кособрюхова (Малинина) Александра Ивановна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Кособрюхова (Малинина) Александра Ивановна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

АА
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Малинин Иван Яковлевич

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Буткова Вера Алексеевна

Отец ребёнка: Кособрюхов Алексей Васильевич

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Гуськова Клавдия Алексеевна

Отец ребёнка: Кособрюхов Алексей Васильевич

Смерть
Неизвестно