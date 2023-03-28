Кособрюхова (Малинина) Александра Ивановна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: Малинин Иван Яковлевич
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Буткова Вера Алексеевна
Отец ребёнка: Кособрюхов Алексей Васильевич
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Гуськова Клавдия Алексеевна
Отец ребёнка: Кособрюхов Алексей Васильевич
Смерть
Неизвестно