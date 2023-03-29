Буткова (Кособрюхова) Вера Алексеевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Буткова (Кособрюхова) Вера Алексеевна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

АА
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Кособрюхов Алексей Васильевич

Мать: Кособрюхова (Малинина) Александра Ивановна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Бутков Валентин Александрович

Отец ребёнка: Бутков Александр Семенович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Бутков Анатолий Александрович

Отец ребёнка: Бутков Александр Семенович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Милюкова (Буткова) Лидия Александровна

Отец ребёнка: Бутков Александр Семенович

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Бутков Александр Семенович

Смерть
Неизвестно

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