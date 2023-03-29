Буткова (Кособрюхова) Вера Алексеевна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Бутков Валентин Александрович
Отец ребёнка: Бутков Александр Семенович
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Бутков Анатолий Александрович
Отец ребёнка: Бутков Александр Семенович
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Милюкова (Буткова) Лидия Александровна
Отец ребёнка: Бутков Александр Семенович
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно