Гуськова (Кособрюхова) Клавдия Алексеевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Гуськова (Кособрюхова) Клавдия Алексеевна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

АА
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Кособрюхов Алексей Васильевич

Мать: Кособрюхова Александра Ивановна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Амосов Алексей

Отец ребёнка: Амосов Федор Прокофьевич

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Амосов Анатолий Федорович

Отец ребёнка: Амосов Федор Прокофьевич

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Амосов Федор Прокофьевич

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Гуськов Владимир Тимофеевич

Отец ребёнка: Гуськов Тимофей Григорьевич

Сообщение о свадьбе (оглашение)
Неизвестно

Муж: не указан

Сообщение о свадьбе (оглашение)
Неизвестно

Муж: не указан

Развод
Неизвестно

Муж: не указан

Смерть
Неизвестно
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