Гуськова (Кособрюхова) Клавдия Алексеевна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Амосов Алексей
Отец ребёнка: Амосов Федор Прокофьевич
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Амосов Анатолий Федорович
Отец ребёнка: Амосов Федор Прокофьевич
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Гуськов Владимир Тимофеевич
Отец ребёнка: Гуськов Тимофей Григорьевич
Сообщение о свадьбе (оглашение)
Неизвестно
Муж: не указан
Сообщение о свадьбе (оглашение)
Неизвестно
Муж: не указан
Развод
Неизвестно
Муж: не указан
Смерть
Неизвестно