Салтыков Пётр Михайлович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Салтыков Пётр Михайлович

Место рождения

Москва, город федерального значения Москва

Дата рождения

Около 1623

Дата смерти

?.07.1690

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Жена

Не указана

Дети

Добавил:

МП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1623

Отец: не указан

Мать: не указана

Москва, город федерального значения Москва
Работа или профессия
С 1639 по 1640
Москва, город федерального значения Москва
Титул: кравчий.
Бракосочетание
Около 1648

Жена: не указана

Москва, город федерального значения Москва
Жена: Елена Васильевна ? (Салтыкова) [?] ум. 5 август 1686
Рождение ребёнка
Около 1649

Сын: Салтыков Фёдор Петрович

Мать ребёнка: не указана

Москва, город федерального значения Москва
Титул: боярин с 1657 года.
Работа или профессия
С 1657 по 1658
Москва, город федерального значения Москва
Возглавлял приказ Денежного сбора. Троюродный брат царя Алексея Михайловича, в правление своего родственника пользовался его доверием.
Работа или профессия
1657
Москва, город федерального значения Москва
Титул: боярин.
Работа или профессия
С 1659 по 1661
Москва, город федерального значения Москва
Возглавлял приказ Судного Владимирского, Владимирской и Галицкой четвертей.
Работа или профессия
С 1662 по 1667
Москва, город федерального значения Москва
Возглавлял Малороссийский приказ.
Работа или профессия
С 1670 по 1673
Москва, город федерального значения Москва
Возглавлял приказ Большой казны.
Работа или профессия
С 1673 по 1677
Тобольск, город Тобольск, Тюменская область
Должность: воевода
Работа или профессия
С 1677 по 1678
Астрахань, город Астрахань, Астраханская область
Должность: воевода
Работа или профессия
1681
Смоленск, город Смоленск, Смоленская область
Должность: воевода
Место жительства
15.05.1682
Москва, город федерального значения Москва
Стрельцы во время бунта убили его сына стольника Фёдора Петровича, которого приняли за Афанасия Нарышкина. Разобравшись, они отвезли тело убитого к отцу с извинениями. Старик отвечал: «Божья воля!», —... Показать все
Работа или профессия
Неизвестно
воевода
Место жительства
Неизвестно
Москва, город федерального значения Москва
Смерть
?.07.1690
Москва, город федерального значения Москва
Наследниками его имения стали сын Алексей, внуки Василий и Михаил.
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