Салтыков Пётр Михайлович
Место рождения
Дата рожденияОколо 1623
Дата смерти?.07.1690
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
ЖенаНе указана
Дети
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Рождение
Около 1623
Отец: не указан
Мать: не указана
Работа или профессия
С 1639 по 1640
Титул: кравчий.
Бракосочетание
Около 1648
Жена: не указана
Жена: Елена Васильевна ? (Салтыкова) [?] ум. 5 август 1686
Рождение ребёнка
Около 1649
Мать ребёнка: не указана
Титул: боярин с 1657 года.
Работа или профессия
С 1657 по 1658
Возглавлял приказ Денежного сбора. Троюродный брат царя Алексея Михайловича, в правление своего родственника пользовался его доверием.
Работа или профессия
1657
Титул: боярин.
Работа или профессия
С 1659 по 1661
Возглавлял приказ Судного Владимирского, Владимирской и Галицкой четвертей.
Работа или профессия
С 1662 по 1667
Возглавлял Малороссийский приказ.
Работа или профессия
С 1670 по 1673
Возглавлял приказ Большой казны.
Работа или профессия
С 1673 по 1677
Тобольск, город Тобольск, Тюменская область
Должность: воевода
Работа или профессия
С 1677 по 1678
Астрахань, город Астрахань, Астраханская область
Должность: воевода
Работа или профессия
1681
Смоленск, город Смоленск, Смоленская область
Должность: воевода
Место жительства
15.05.1682
Стрельцы во время бунта убили его сына стольника Фёдора Петровича, которого приняли за Афанасия Нарышкина. Разобравшись, они отвезли тело убитого к отцу с извинениями. Старик отвечал: «Божья воля!», —... Показать все
Работа или профессия
Неизвестно
воевода
Место жительства
Неизвестно
Смерть
?.07.1690
Наследниками его имения стали сын Алексей, внуки Василий и Михаил.