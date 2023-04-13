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Кононова Мария Стефановна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

До 1867

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

НС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
До 1867

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
20.04.1887

Дочь: Дмитриева Александра Кузьминична

Отец ребёнка: Кононов Кузьма Федорович

Рождение ребёнка
18.03.1890

Дочь: Вербицкая Дарья Кузьминична

Отец ребёнка: Кононов Кузьма Федорович

Рождение ребёнка
04.05.1896

Сын: Кононов Николай Кузьмич

Отец ребёнка: Кононов Кузьма Федорович

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Кононов Кузьма Федорович

Место жительства
Неизвестно
Смерть
Неизвестно