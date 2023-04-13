Кононова Мария Стефановна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияДо 1867
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
До 1867
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
20.04.1887
Дочь: Дмитриева Александра Кузьминична
Отец ребёнка: Кононов Кузьма Федорович
Рождение ребёнка
18.03.1890
Дочь: Вербицкая Дарья Кузьминична
Отец ребёнка: Кононов Кузьма Федорович
Рождение ребёнка
04.05.1896
Отец ребёнка: Кононов Кузьма Федорович
Бракосочетание
Неизвестно
Место жительства
Неизвестно
Смерть
Неизвестно