Вербицкая (Кононова) Дарья Кузьминична
Место рождения
Дата рождения18.03.1890
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
18.03.1890
Бракосочетание
19.02.1910
Рождение ребёнка
07.12.1911
Дочь: Анна Павловна
Отец ребёнка: Вербицкий Павел Матвеевич
Рождение ребёнка
25.07.1918
Сын: Вербицкий Николай Павлович
Отец ребёнка: Вербицкий Павел Матвеевич
Место жительства
Неизвестно
Смерть
Неизвестно