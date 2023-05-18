Вербицкая (Кононова) Дарья Кузьминична — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Вербицкая (Кононова) Дарья Кузьминична

Место рождения

Бердянск

Дата рождения

18.03.1890

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

НС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
18.03.1890

Отец: Кононов Кузьма Федорович

Мать: Кононова Мария Стефановна

Бракосочетание
19.02.1910

Муж: Вербицкий Павел Матвеевич

Рождение ребёнка
07.12.1911

Дочь: Анна Павловна

Отец ребёнка: Вербицкий Павел Матвеевич

Рождение ребёнка
25.07.1918

Сын: Вербицкий Николай Павлович

Отец ребёнка: Вербицкий Павел Матвеевич

Место жительства
Неизвестно
Смерть
Неизвестно
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