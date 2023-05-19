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Елисеев Адриан Сергеевич

Место рождения

Федино, Воскресенский муниципальный район, Московская область

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

СЕ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Елисеев Сергей Феофанович

Мать: Стефанова Дарья

Федино, Воскресенский муниципальный район, Московская область
Рождение ребёнка
До 1892

Сын: Елисеев Григорий Адрианович

Мать ребёнка: Елисеева Евдокия Николаевна

Рождение ребёнка
11.08.1893

Сын: Елисеев Василий

Мать ребёнка: Елисеева Евдокия Николаевна

Федино, Воскресенский муниципальный район, Московская область
Рождение ребёнка
13.01.1895

Дочь: Татьяна

Мать ребёнка: Елисеева Евдокия Николаевна

Рождение ребёнка
До 1895

Сын: Елисеев Николай Адрианович

Мать ребёнка: Елисеева Евдокия Николаевна

Рождение ребёнка
21.01.1897

Сын: Елисеев Иван Адрианович

Мать ребёнка: Елисеева Евдокия Николаевна

Федино, Воскресенский муниципальный район, Московская область
Рождение ребёнка
15.04.1899

Сын: Елисеев Василий

Мать ребёнка: Елисеева Евдокия Николаевна

Федино, Воскресенский муниципальный район, Московская область
Рождение ребёнка
24.02.1901

Сын: Елисеев Дмитрий

Мать ребёнка: Елисеева Евдокия Николаевна

Федино, Воскресенский муниципальный район, Московская область
Рождение ребёнка
27.07.1903

Дочь: Мария

Мать ребёнка: Елисеева Евдокия Николаевна

Федино, Воскресенский муниципальный район, Московская область
Рождение ребёнка
05.12.1907

Дочь: Клавдия

Мать ребёнка: Елисеева Евдокия Николаевна

Федино, Воскресенский муниципальный район, Московская область
Смерть
Неизвестно