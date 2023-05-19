Елисеев Адриан Сергеевич
Место рождения
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Дети
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Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: Елисеев Сергей Феофанович
Мать: Стефанова Дарья
Рождение ребёнка
До 1892
Сын: Елисеев Григорий Адрианович
Мать ребёнка: Елисеева Евдокия Николаевна
Рождение ребёнка
11.08.1893
Сын: Елисеев Василий
Мать ребёнка: Елисеева Евдокия Николаевна
Рождение ребёнка
13.01.1895
Дочь: Татьяна
Мать ребёнка: Елисеева Евдокия Николаевна
Рождение ребёнка
До 1895
Сын: Елисеев Николай Адрианович
Мать ребёнка: Елисеева Евдокия Николаевна
Рождение ребёнка
21.01.1897
Мать ребёнка: Елисеева Евдокия Николаевна
Рождение ребёнка
15.04.1899
Сын: Елисеев Василий
Мать ребёнка: Елисеева Евдокия Николаевна
Рождение ребёнка
24.02.1901
Сын: Елисеев Дмитрий
Мать ребёнка: Елисеева Евдокия Николаевна
Рождение ребёнка
27.07.1903
Дочь: Мария
Мать ребёнка: Елисеева Евдокия Николаевна
Рождение ребёнка
05.12.1907
Дочь: Клавдия
Мать ребёнка: Елисеева Евдокия Николаевна
Смерть
Неизвестно