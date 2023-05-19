Стефанова (Стефанова) Дарья — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Стефанова (Стефанова) Дарья

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1833

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

СЕ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1833

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1874

Сын: Елисеев Анисим Сергеевич

Отец ребёнка: Елисеев Сергей Феофанович

Федино, Воскресенский муниципальный район, Московская область
Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Елисеев Адриан Сергеевич

Отец ребёнка: Елисеев Сергей Феофанович

Федино, Воскресенский муниципальный район, Московская область
Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Евдокия Сергеевна

Отец ребёнка: Елисеев Сергей Феофанович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Васса Сергеевна

Отец ребёнка: Елисеев Сергей Феофанович

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Елисеев Сергей Феофанович

Смерть
Неизвестно