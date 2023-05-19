Стефанова (Стефанова) Дарья
Место рожденияНе указано
Дата рождения1833
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1833
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1874
Отец ребёнка: Елисеев Сергей Феофанович
Рождение ребёнка
Неизвестно
Отец ребёнка: Елисеев Сергей Феофанович
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Евдокия Сергеевна
Отец ребёнка: Елисеев Сергей Феофанович
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Васса Сергеевна
Отец ребёнка: Елисеев Сергей Феофанович
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно