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Елисеев Василий
Елисеев Василий
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Место рождения
Федино
, Воскресенский муниципальный район, Московская область
Дата рождения
11.08.1893
Дата смерти
Неизвестно
Пол
Мужской
Отец
Елисеев Адриан Сергеевич
Мать
Елисеева Евдокия Николаевна
Дети
Не указаны
Добавил:
СЕ
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Биография
Биография
Источники
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Обсуждение
Обсуждение
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
11.08.1893
Отец:
Елисеев Адриан Сергеевич
Мать:
Елисеева Евдокия Николаевна
Федино
, Воскресенский муниципальный район, Московская область
Смерть
Неизвестно
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