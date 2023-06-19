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Елисеев Василий

Место рождения

Федино, Воскресенский муниципальный район, Московская область

Дата рождения

11.08.1893

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

СЕ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
11.08.1893

Отец: Елисеев Адриан Сергеевич

Мать: Елисеева Евдокия Николаевна

Федино, Воскресенский муниципальный район, Московская область
Смерть
Неизвестно