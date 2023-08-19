Неяглов Яков Васильевич
Место рождения
Дата рождения09.10.1793
Дата смертиПосле 1835
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
09.10.1793
Рождение ребёнка
Вычислено 1819
Мать ребёнка: Неяглова Матрена Антоновна
Рождение ребёнка
Вычислено 1822
Дочь: Неяглова Анна Яковлевна
Мать ребёнка: Неяглова Матрена Антоновна
Рождение ребёнка
Вычислено 1826
Мать ребёнка: Неяглова Матрена Антоновна
Рождение ребёнка
Вычислено 1828
Дочь: Неяглова Мария Яковлевна
Мать ребёнка: Неяглова Матрена Антоновна
Рождение ребёнка
После 1835
Мать ребёнка: Неяглова Матрена Антоновна
Рождение ребёнка
Вычислено 1836
Дочь: Неяглова Акимина Яковлевна
Мать ребёнка: Неяглова Матрена Антоновна
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
После 1835