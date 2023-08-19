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Неяглов Яков Васильевич

Место рождения

Кряжи, Павловский муниципальный район, Нижегородская область

Дата рождения

09.10.1793

Дата смерти

После 1835

Пол

Мужской

Отец

Около 1764 г.р.

Мать

Вычислено 1764 г.р.

Жена

Вычислено 1795 г.р.

Дети

Добавил:

HI
Участники
Место
Комментарий
Рождение
09.10.1793

Отец: Неяглов Василий Артемьевич

Мать: Неяглова Акимина [Фаерьевна]

Кряжи, Павловский муниципальный район, Нижегородская область
Рождение ребёнка
Вычислено 1819

Сын: Неяглов Ефим Яковлевич

Мать ребёнка: Неяглова Матрена Антоновна

Кряжи, Павловский муниципальный район, Нижегородская область
Рождение ребёнка
Вычислено 1822

Дочь: Неяглова Анна Яковлевна

Мать ребёнка: Неяглова Матрена Антоновна

Кряжи, Павловский муниципальный район, Нижегородская область
Рождение ребёнка
Вычислено 1826

Сын: Неяглов Федор Яковлевич

Мать ребёнка: Неяглова Матрена Антоновна

Кряжи, Павловский муниципальный район, Нижегородская область
Рождение ребёнка
Вычислено 1828

Дочь: Неяглова Мария Яковлевна

Мать ребёнка: Неяглова Матрена Антоновна

Кряжи, Павловский муниципальный район, Нижегородская область
Рождение ребёнка
После 1835

Сын: Неяглов Яков [Яковлевич]

Мать ребёнка: Неяглова Матрена Антоновна

Кряжи, Павловский муниципальный район, Нижегородская область
Рождение ребёнка
Вычислено 1836

Дочь: Неяглова Акимина Яковлевна

Мать ребёнка: Неяглова Матрена Антоновна

Кряжи, Павловский муниципальный район, Нижегородская область
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Неяглова Матрена Антоновна

Смерть
После 1835
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