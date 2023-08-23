Боровина Анна Терентьевна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
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Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
11.08.1904 ст.
Дочь: Боровина Наталья Григорьевна - Георгиевна
Отец ребёнка: Боровин Георгий Борисович
В метрики о рождении в графе "отец" написано Григорий Борисович
Рождение ребёнка
28.08.1908
Сын: Боровин Александр Георгиевич
Отец ребёнка: Боровин Георгий Борисович
Рождение ребёнка
06.04.1910
Дочь: Боровина Акилина Георгиевна
Отец ребёнка: Боровин Георгий Борисович
Рождение ребёнка
22.08.1912 ст.
Отец ребёнка: Боровин Георгий Борисович
Рождение ребёнка
25.04.1915
Сын: Боровин Степан Георгиевич Егорович
Отец ребёнка: Боровин Георгий Борисович
Рождение ребёнка
23.02.1917
Дочь: Боровина Иоанна Георгиевна
Отец ребёнка: Боровин Георгий Борисович
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Боровина Татьяна Георгиевна
Отец ребёнка: Боровин Георгий Борисович
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно