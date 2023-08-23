Боровина Анна Терентьевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Боровина Анна Терентьевна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ТГ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
11.08.1904 ст.

Дочь: Боровина Наталья Григорьевна - Георгиевна

Отец ребёнка: Боровин Георгий Борисович

Нижнеозёрное, Илекский муниципальный район, Оренбургская область
В метрики о рождении в графе "отец" написано Григорий Борисович
Рождение ребёнка
28.08.1908

Сын: Боровин Александр Георгиевич

Отец ребёнка: Боровин Георгий Борисович

Рождение ребёнка
06.04.1910

Дочь: Боровина Акилина Георгиевна

Отец ребёнка: Боровин Георгий Борисович

Рождение ребёнка
22.08.1912 ст.

Сын: Боровин Пётр Георгиевич

Отец ребёнка: Боровин Георгий Борисович

Нижнеозёрное, Илекский муниципальный район, Оренбургская область
Рождение ребёнка
25.04.1915

Сын: Боровин Степан Георгиевич Егорович

Отец ребёнка: Боровин Георгий Борисович

Рождение ребёнка
23.02.1917

Дочь: Боровина Иоанна Георгиевна

Отец ребёнка: Боровин Георгий Борисович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Боровина Татьяна Георгиевна

Отец ребёнка: Боровин Георгий Борисович

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Боровин Георгий Борисович

Смерть
Неизвестно
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