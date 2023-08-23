Боровин Георгий (есть написание Григорий Егор) Борисович
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Дети
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Рождение
Неизвестно
Рождение ребёнка
11.08.1904 ст.
Дочь: Боровина Наталья Григорьевна - Георгиевна
Мать ребёнка: Боровина Анна Терентьевна
В метрики о рождении в графе "отец" написано Григорий Борисович
Рождение ребёнка
28.08.1908
Сын: Боровин Александр Георгиевич
Мать ребёнка: Боровина Анна Терентьевна
Рождение ребёнка
06.04.1910
Дочь: Боровина Акилина Георгиевна
Мать ребёнка: Боровина Анна Терентьевна
Рождение ребёнка
22.08.1912 ст.
Мать ребёнка: Боровина Анна Терентьевна
Рождение ребёнка
25.04.1915
Сын: Боровин Степан Георгиевич Егорович
Мать ребёнка: Боровина Анна Терентьевна
Рождение ребёнка
23.02.1917
Дочь: Боровина Иоанна Георгиевна
Мать ребёнка: Боровина Анна Терентьевна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Боровина Татьяна Георгиевна
Мать ребёнка: Боровина Анна Терентьевна
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно