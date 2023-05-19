Цыбина Авдотья Евсигнеева
Место рождения
Дата рождения1719
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1719
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1745
Дочь: Тяпина Праскева Ивановна
Отец ребёнка: Цыбин Иван Федотов
Рождение ребёнка
16.05.1754
Отец ребёнка: Цыбин Иван Федотов
Рождение ребёнка
28.03.1758
Дочь: Марья Ивановна
Отец ребёнка: Цыбин Иван Федотов
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Цыбин Иван Федотов
Работа или профессия
Неизвестно
мещане
Место жительства
Неизвестно
Смерть
Неизвестно