Цыбина Авдотья Евсигнеева — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Цыбина Авдотья Евсигнеева

Место рождения

Ржев, город Ржев, Тверская область

Дата рождения

1719

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ЛА
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1719

Отец: не указан

Мать: не указана

Ржев, город Ржев, Тверская область
Рождение ребёнка
1745

Дочь: Тяпина Праскева Ивановна

Отец ребёнка: Цыбин Иван Федотов

Ржев, город Ржев, Тверская область
Рождение ребёнка
16.05.1754

Сын: Цыбин Михаил Иванович

Отец ребёнка: Цыбин Иван Федотов

Ржев, город Ржев, Тверская область
Рождение ребёнка
28.03.1758

Дочь: Марья Ивановна

Отец ребёнка: Цыбин Иван Федотов

Ржев, город Ржев, Тверская область
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Цыбин Иван Федотов

Работа или профессия
Неизвестно
мещане
Место жительства
Неизвестно
Ржев, город Ржев, Тверская область
Смерть
Неизвестно