Буцикина (Гутнева) Марфа Лукьяновна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Буцикина (Гутнева) Марфа Лукьяновна

Место рождения

Бердянск

Дата рождения

До 1817

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

НС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
До 1817

Отец: Гутнев Лукьян Савельевич

Мать: Гутнева Акилина Емельяновна

Бракосочетание
11.04.1836

Муж: Буцикин Поликарп Григорьевич

Рождение ребёнка
24.10.1837

Сын: Буцикин Лаврентий Поликарпович

Отец ребёнка: Буцикин Поликарп Григорьевич

ГАЗО Святодуховский молитвенный дом
Рождение ребёнка
1839

Сын: Буцикин Василий Поликарпович

Отец ребёнка: Буцикин Поликарп Григорьевич

Рождение ребёнка
19.01.1840

Дочь: Василиса Поликарповна

Отец ребёнка: Буцикин Поликарп Григорьевич

ГАЗО Святодуховский молитвенный дом
Рождение ребёнка
28.01.1842

Сын: Буцикин Григорий Поликарпович

Отец ребёнка: Буцикин Поликарп Григорьевич

Рождение ребёнка
10.12.1844

Дочь: Анна Поликарповна

Отец ребёнка: Буцикин Поликарп Григорьевич

Рождение ребёнка
10.12.1844

Сын: Буцикин Даниил Поликарпович

Отец ребёнка: Буцикин Поликарп Григорьевич

Место жительства
Неизвестно
Смерть
Неизвестно