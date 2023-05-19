Буцикина (Гутнева) Марфа Лукьяновна
Место рождения
Дата рожденияДо 1817
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
До 1817
Бракосочетание
11.04.1836
Рождение ребёнка
24.10.1837
Сын: Буцикин Лаврентий Поликарпович
Отец ребёнка: Буцикин Поликарп Григорьевич
ГАЗО Святодуховский молитвенный дом
Рождение ребёнка
1839
Сын: Буцикин Василий Поликарпович
Отец ребёнка: Буцикин Поликарп Григорьевич
Рождение ребёнка
19.01.1840
Дочь: Василиса Поликарповна
Отец ребёнка: Буцикин Поликарп Григорьевич
ГАЗО Святодуховский молитвенный дом
Рождение ребёнка
28.01.1842
Сын: Буцикин Григорий Поликарпович
Отец ребёнка: Буцикин Поликарп Григорьевич
Рождение ребёнка
10.12.1844
Дочь: Анна Поликарповна
Отец ребёнка: Буцикин Поликарп Григорьевич
Рождение ребёнка
10.12.1844
Сын: Буцикин Даниил Поликарпович
Отец ребёнка: Буцикин Поликарп Григорьевич
Место жительства
Неизвестно
Смерть
Неизвестно