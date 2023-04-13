Гутнева Акилина Емельяновна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1781
Дата смерти20.07.1836
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1781
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
До 1817
Дочь: Буцикина Марфа Лукьяновна
Отец ребёнка: Гутнев Лукьян Савельевич
Рождение ребёнка
До 1832
Отец ребёнка: Гутнев Лукьян Савельевич
Бракосочетание
Неизвестно
Место жительства
Неизвестно
Смерть
20.07.1836