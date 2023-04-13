Гутнева Акилина Емельяновна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Гутнева Акилина Емельяновна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1781

Дата смерти

20.07.1836

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

До 1797 г.р.

Дети

Добавил:

НС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1781

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
До 1817

Дочь: Буцикина Марфа Лукьяновна

Отец ребёнка: Гутнев Лукьян Савельевич

Рождение ребёнка
До 1832

Сын: Гутнев Анисим Лукьянович

Отец ребёнка: Гутнев Лукьян Савельевич

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Гутнев Лукьян Савельевич

Место жительства
Неизвестно
Смерть
20.07.1836
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