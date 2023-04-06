Буцикин Григорий Поликарпович
Место рождения
Дата рождения28.01.1842
Дата смерти08.05.1916
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
28.01.1842
Бракосочетание
30.10.1860
Рождение ребёнка
22.08.1862
Дочь: Лейбова Софья Григорьевна
Мать ребёнка: Буцикина Зиновия Ильинична
Рождение ребёнка
1864
Дочь: Мешкова Стефанида Григорьевна
Мать ребёнка: Буцикина Зиновия Ильинична
Рождение ребёнка
11.10.1866
Сын: Буцикин Филипп Григорьевич
Мать ребёнка: Буцикина Зиновия Ильинична
Место жительства
Неизвестно
Смерть
08.05.1916
Причина смерти: легкие