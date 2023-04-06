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Буцикин Григорий Поликарпович

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Место рождения

Бердянск

Дата рождения

28.01.1842

Дата смерти

08.05.1916

Пол

Мужской

Добавил:

НС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
28.01.1842

Отец: Буцикин Поликарп Григорьевич

Мать: Буцикина Марфа Лукьяновна

Бракосочетание
30.10.1860

Жена: Буцикина Зиновия Ильинична

Рождение ребёнка
22.08.1862

Дочь: Лейбова Софья Григорьевна

Мать ребёнка: Буцикина Зиновия Ильинична

Рождение ребёнка
1864

Дочь: Мешкова Стефанида Григорьевна

Мать ребёнка: Буцикина Зиновия Ильинична

Рождение ребёнка
11.10.1866

Сын: Буцикин Филипп Григорьевич

Мать ребёнка: Буцикина Зиновия Ильинична

Место жительства
Неизвестно
Смерть
08.05.1916
Причина смерти: легкие
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