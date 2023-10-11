Першина Авдотья Евтихеевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Першина Авдотья Евтихеевна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Около 1694

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

Около 1696 г.р.

Дети

Добавил:

ИВ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1694

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Около 1731

Сын: Першин Иван Леонтьевич

Отец ребёнка: Першин Леонтий Кирилович

Рождение ребёнка
Около 1735

Сын: Першин Яков Леонтьевич

Отец ребёнка: Першин Леонтий Кирилович

Рождение ребёнка
Около 1739

Дочь: Першина Степанида Леонтьевна

Отец ребёнка: Першин Леонтий Кирилович

Нижнеиргинское, Красноуфимский округ, Свердловская область
ГАСО,фонд24,оп1,дело1502,54 лист
Место жительства
С 1739
Нижнеиргинское, Красноуфимский округ, Свердловская область
ГАСО,фонд24,оп1,дело1502,54 лист
Рождение ребёнка
Около 1743

Сын: Першин Ефим Леонтьевич

Отец ребёнка: Першин Леонтий Кирилович

Нижнеиргинское, Красноуфимский округ, Свердловская область
ГАСО,фонд24,оп1,дело1502,54 лист
Рождение ребёнка
Около 1745

Сын: Першин Антипа Леонтьевич

Отец ребёнка: Першин Леонтий Кирилович

Нижнеиргинское, Красноуфимский округ, Свердловская область
ГАСО,фонд24,оп1,дело1502,54 лист
Рождение ребёнка
Около 1749

Сын: Першин Матвей Леонтьевич

Отец ребёнка: Першин Леонтий Кирилович

Нижнеиргинское, Красноуфимский округ, Свердловская область
ГАСО,фонд24,оп1,дело1502,54 лист
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Першин Леонтий Кирилович

Смерть
Неизвестно
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