Першина Авдотья Евтихеевна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияОколо 1694
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Место
Комментарий
Рождение
Около 1694
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Около 1731
Отец ребёнка: Першин Леонтий Кирилович
Рождение ребёнка
Около 1735
Отец ребёнка: Першин Леонтий Кирилович
Рождение ребёнка
Около 1739
Дочь: Першина Степанида Леонтьевна
Отец ребёнка: Першин Леонтий Кирилович
ГАСО,фонд24,оп1,дело1502,54 лист
Место жительства
С 1739
ГАСО,фонд24,оп1,дело1502,54 лист
Рождение ребёнка
Около 1743
Отец ребёнка: Першин Леонтий Кирилович
ГАСО,фонд24,оп1,дело1502,54 лист
Рождение ребёнка
Около 1745
Отец ребёнка: Першин Леонтий Кирилович
ГАСО,фонд24,оп1,дело1502,54 лист
Рождение ребёнка
Около 1749
Отец ребёнка: Першин Леонтий Кирилович
ГАСО,фонд24,оп1,дело1502,54 лист
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно