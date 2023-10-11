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Першин Иван Леонтьевич

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Около 1731

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ИВ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1731

Отец: Першин Леонтий Кирилович

Мать: Першина Авдотья Евтихеевна

Место жительства
С 1739
Нижнеиргинское, Красноуфимский округ, Свердловская область
ГАСО,фонд24,оп1,дело1502,54 лист
Рождение ребёнка
Около 1752

Сын: Першин Трофим Иванович

Мать ребёнка: Першина Акулина Антоновна

Нижнеиргинское, Красноуфимский округ, Свердловская область
ГАСО,фонд24,оп1,дело1502,54 лист
Рождение ребёнка
Около 1754

Сын: Першин Иван Иванович

Мать ребёнка: Першина Акулина Антоновна

Нижнеиргинское, Красноуфимский округ, Свердловская область
ГАСО,фонд24,оп1,дело1502,54 лист
Рождение ребёнка
Около 1756

Сын: Першин Яков Иванович

Мать ребёнка: Першина Акулина Антоновна

Нижнеиргинское, Красноуфимский округ, Свердловская область
ГАСО,фонд24,оп1,дело1502,54 лист
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Першина Акулина Антоновна

Нижнеиргинское, Красноуфимский округ, Свердловская область
Смерть
Неизвестно
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