Першин Иван Леонтьевич
Место рожденияНе указано
Дата рожденияОколо 1731
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1731
Место жительства
С 1739
ГАСО,фонд24,оп1,дело1502,54 лист
Рождение ребёнка
Около 1752
Мать ребёнка: Першина Акулина Антоновна
ГАСО,фонд24,оп1,дело1502,54 лист
Рождение ребёнка
Около 1754
Сын: Першин Иван Иванович
Мать ребёнка: Першина Акулина Антоновна
ГАСО,фонд24,оп1,дело1502,54 лист
Рождение ребёнка
Около 1756
Сын: Першин Яков Иванович
Мать ребёнка: Першина Акулина Антоновна
ГАСО,фонд24,оп1,дело1502,54 лист
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно