Козулин Сергей Миронович
Место рожденияНе указано
Дата рождения05.10.1887
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
05.10.1887
Отец: Козулин Мирон Яковлевич
Мать: Козулина Анна Петровна
Бракосочетание
03.02.1914
Козулин Сергей Миронов р. 5/18.10.1887 (д.51), (27), жена Марина Евдокимова Баженова (19) из Лончаково брак 3.02.1914 (д.351), дети:
Рождение ребёнка
12.11.1914
Дочь: Козулина Феодора Сергеевна
Мать ребёнка: Козулина Марина Евдокимовна
Военная награда
Неизвестно
Козулин Сергей Миронович дважды Георгиевский кавалер: - Уссурийский каз. полк, казак. Награжден Верховным Главнокомандующим за мужество и храбрость, оказанные в лихом деле 1.06.1915. Георгиевский крес... Показать все
Военная служба
Неизвестно
Казаки, переселенные на берега Уссури, были выделены в Уссурийский пеший казачий батальон. В 1889 г. создано Уссурийское казачье войско. В Первую Мировую войну уссурийские казаки воевали в Уссурийск... Показать все
Смерть
Неизвестно