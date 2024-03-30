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Козулин Сергей Миронович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

05.10.1887

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

НК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
05.10.1887

Отец: Козулин Мирон Яковлевич

Мать: Козулина Анна Петровна

Бракосочетание
03.02.1914

Жена: Козулина Марина Евдокимовна

Козулин Сергей Миронов р. 5/18.10.1887 (д.51), (27), жена Марина Евдокимова Баженова (19) из Лончаково брак 3.02.1914 (д.351), дети:
Рождение ребёнка
12.11.1914

Дочь: Козулина Феодора Сергеевна

Мать ребёнка: Козулина Марина Евдокимовна

Военная награда
Неизвестно
Козулин Сергей Миронович дважды Георгиевский кавалер: - Уссурийский каз. полк, казак. Награжден Верховным Главнокомандующим за мужество и храбрость, оказанные в лихом деле 1.06.1915. Георгиевский крес... Показать все
Военная служба
Неизвестно
Казаки, переселенные на берега Уссури, были выделены в Уссурийский пеший казачий батальон. В 1889 г. создано Уссурийское казачье войско. В Первую Мировую войну уссурийские казаки воевали в Уссурийск... Показать все
Смерть
Неизвестно
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