Козулина (Баженова) Марина Евдокимовна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
жена Марина Евдокимова Баженова (19) из Лончаково
Бракосочетание
03.02.1914
Козулин Сергей Миронов р. 5/18.10.1887 (д.51), (27), жена Марина Евдокимова Баженова (19) из Лончаково брак 3.02.1914 (д.351), дети:
Рождение ребёнка
12.11.1914
Дочь: Козулина Феодора Сергеевна
Отец ребёнка: Козулин Сергей Миронович
Место жительства
Неизвестно
Лончаково, Бикинский муниципальный район, Хабаровский край
Смерть
Неизвестно