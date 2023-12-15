Козулина (Баженова) Марина Евдокимовна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Козулина (Баженова) Марина Евдокимовна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

1887 г.р.

Дети

Добавил:

НК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

жена Марина Евдокимова Баженова (19) из Лончаково
Бракосочетание
03.02.1914

Муж: Козулин Сергей Миронович

Козулин Сергей Миронов р. 5/18.10.1887 (д.51), (27), жена Марина Евдокимова Баженова (19) из Лончаково брак 3.02.1914 (д.351), дети:
Рождение ребёнка
12.11.1914

Дочь: Козулина Феодора Сергеевна

Отец ребёнка: Козулин Сергей Миронович

Место жительства
Неизвестно
Лончаково, Бикинский муниципальный район, Хабаровский край
Смерть
Неизвестно
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