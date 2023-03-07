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Булах Николай Андреевич

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Место рождения

Новопесчаное, Бурлинский муниципальный район, Алтайский край

Дата рождения

07.05.1927

Дата смерти

07.08.1983

Пол

Мужской

Добавил:

СБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
07.05.1927

Отец: Булах Андрей Сергеевич

Мать: Булах Мария Иосифовна

Новопесчаное, Бурлинский муниципальный район, Алтайский край
Рождение ребёнка
26.10.1957

Дочь: Сизова Наталья Николаевна

Мать ребёнка: Булах Ульяна Марковна

Петровка, Бурлинский муниципальный район, Алтайский край
Рождение ребёнка
18.11.1959

Сын: Булах Геннадий Николаевич

Мать ребёнка: Булах Ульяна Марковна

Петровка, Бурлинский муниципальный район, Алтайский край
Рождение ребёнка
09.05.1961

Дочь: Якущенко Любовь Николаевна

Мать ребёнка: Булах Ульяна Марковна

Петровка, Бурлинский муниципальный район, Алтайский край
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Булах Ульяна Марковна

Смерть
07.08.1983
Славгород, город Славгород, Алтайский край
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