Булах Николай Андреевич
Место рождения
Дата рождения07.05.1927
Дата смерти07.08.1983
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
07.05.1927
Отец: Булах Андрей Сергеевич
Мать: Булах Мария Иосифовна
Рождение ребёнка
26.10.1957
Дочь: Сизова Наталья Николаевна
Мать ребёнка: Булах Ульяна Марковна
Рождение ребёнка
18.11.1959
Сын: Булах Геннадий Николаевич
Мать ребёнка: Булах Ульяна Марковна
Рождение ребёнка
09.05.1961
Дочь: Якущенко Любовь Николаевна
Мать ребёнка: Булах Ульяна Марковна
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Булах Ульяна Марковна
Смерть
07.08.1983
Славгород, город Славгород, Алтайский край