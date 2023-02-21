Булах (Колбаса) Мария Иосифовна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Булах (Колбаса) Мария Иосифовна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1906

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

СБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1906

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1925

Сын: Булах Василий Андреевич

Отец ребёнка: Булах Андрей Сергеевич

Рождение ребёнка
07.05.1927

Сын: Булах Николай Андреевич

Отец ребёнка: Булах Андрей Сергеевич

Новопесчаное, Бурлинский муниципальный район, Алтайский край
Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Булах Надежда Андреевна

Отец ребёнка: Булах Андрей Сергеевич

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Булах Нина Андреевна

Отец ребёнка: Булах Андрей Сергеевич

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Булах Андрей Сергеевич

Смерть
Неизвестно
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