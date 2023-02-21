Булах (Колбаса) Мария Иосифовна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1906
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1906
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1925
Отец ребёнка: Булах Андрей Сергеевич
Рождение ребёнка
07.05.1927
Отец ребёнка: Булах Андрей Сергеевич
Новопесчаное, Бурлинский муниципальный район, Алтайский край
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Булах Надежда Андреевна
Отец ребёнка: Булах Андрей Сергеевич
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Булах Нина Андреевна
Отец ребёнка: Булах Андрей Сергеевич
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно