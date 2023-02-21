Булах (Ефременко) Ульяна Марковна
Место рожденияНе указано
Дата рождения20.06.1936
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
20.06.1936
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
26.10.1957
Дочь: Сизова Наталья Николаевна
Отец ребёнка: Булах Николай Андреевич
Рождение ребёнка
18.11.1959
Сын: Булах Геннадий Николаевич
Отец ребёнка: Булах Николай Андреевич
Рождение ребёнка
09.05.1961
Дочь: Якущенко Любовь Николаевна
Отец ребёнка: Булах Николай Андреевич
Бракосочетание
Неизвестно