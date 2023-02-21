Булах (Ефременко) Ульяна Марковна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Булах (Ефременко) Ульяна Марковна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

20.06.1936

Пол

Женский

Добавил:

СБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
20.06.1936

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
26.10.1957

Дочь: Сизова Наталья Николаевна

Отец ребёнка: Булах Николай Андреевич

Петровка, Бурлинский муниципальный район, Алтайский край
Рождение ребёнка
18.11.1959

Сын: Булах Геннадий Николаевич

Отец ребёнка: Булах Николай Андреевич

Петровка, Бурлинский муниципальный район, Алтайский край
Рождение ребёнка
09.05.1961

Дочь: Якущенко Любовь Николаевна

Отец ребёнка: Булах Николай Андреевич

Петровка, Бурлинский муниципальный район, Алтайский край
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Булах Николай Андреевич

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