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Шахова Павла Григорьевна

Место рождения

Вологда, город Вологда, Вологодская область

Дата рождения

1863

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

АЛ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1863

Отец: не указан

Мать: не указана

Вологда, город Вологда, Вологодская область
Рождение ребёнка
1885

Дочь: Друговская Екатерина Александровна

Отец ребёнка: Шахов Александр Илиодорович

Вологда, город Вологда, Вологодская область
Бракосочетание
Около 1885

Муж: Шахов Александр Илиодорович

Вологда, город Вологда, Вологодская область
Рождение ребёнка
13.03.1887 ст.

Сын: Шахов Гавриил Александрович

Отец ребёнка: Шахов Александр Илиодорович

Вологда, город Вологда, Вологодская область
Рождение ребёнка
15.08.1899 ст.

Дочь: Шахова Анна Александровна

Отец ребёнка: Шахов Александр Илиодорович

Вологда, город Вологда, Вологодская область
Место жительства
1917
Вологда, город Вологда, Вологодская область
Московская, 5.
Смерть
Неизвестно
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