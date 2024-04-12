Шахова Павла Григорьевна
Место рождения
Дата рождения1863
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1863
Рождение ребёнка
1885
Дочь: Друговская Екатерина Александровна
Отец ребёнка: Шахов Александр Илиодорович
Бракосочетание
Около 1885
Рождение ребёнка
13.03.1887 ст.
Сын: Шахов Гавриил Александрович
Отец ребёнка: Шахов Александр Илиодорович
Рождение ребёнка
15.08.1899 ст.
Дочь: Шахова Анна Александровна
Отец ребёнка: Шахов Александр Илиодорович
Место жительства
1917
Московская, 5.
Смерть
Неизвестно