Савва (по крёстному)
Место рождения
Дата рожденияОколо 1823
Дата смерти25.05.1902
ПолМужской
Отец
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1823
Отец: ?
Мать: Евдокия Никитина
Рождение ребёнка
04.01.1872
Дочь: Татьяна Саввина
Мать ребёнка: Васса Тихонова
Рождение ребёнка
15.06.1874
Дочь: Агрипина Саввина
Мать ребёнка: Васса Тихонова
Рождение ребёнка
09.10.1876
Сын: Карп Саввин
Мать ребёнка: Васса Тихонова
Рождение ребёнка
1878
Сын: Михаил Саввин
Мать ребёнка: Васса Тихонова
Рождение ребёнка
14.02.1881
Дочь: Евдокия Саввина
Мать ребёнка: Васса Тихонова
Рождение ребёнка
До 1883
Сын: Пётр Саввин
Мать ребёнка: Васса Тихонова
Рождение ребёнка
16.11.1884
Сын: Роман ст
Мать ребёнка: Васса Тихонова
Рождение ребёнка
1893
Сын: Роман Саввин
Мать ребёнка: Васса Тихонова
Смерть
25.05.1902