Савва (по крёстному) — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Савва (по крёстному)

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Место рождения

Юшково, Демидовский муниципальный район, Смоленская область

Дата рождения

Около 1823

Дата смерти

25.05.1902

Пол

Мужской

Добавил:

АБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1823

Отец: ?

Мать: Евдокия Никитина

Юшково, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Рождение ребёнка
04.01.1872

Дочь: Татьяна Саввина

Мать ребёнка: Васса Тихонова

Юшково, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Рождение ребёнка
15.06.1874

Дочь: Агрипина Саввина

Мать ребёнка: Васса Тихонова

Юшково, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Рождение ребёнка
09.10.1876

Сын: Карп Саввин

Мать ребёнка: Васса Тихонова

Юшково, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Рождение ребёнка
1878

Сын: Михаил Саввин

Мать ребёнка: Васса Тихонова

Юшково, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Рождение ребёнка
14.02.1881

Дочь: Евдокия Саввина

Мать ребёнка: Васса Тихонова

Юшково, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Рождение ребёнка
До 1883

Сын: Пётр Саввин

Мать ребёнка: Васса Тихонова

Рождение ребёнка
16.11.1884

Сын: Роман ст

Мать ребёнка: Васса Тихонова

Юшково, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Рождение ребёнка
1893

Сын: Роман Саввин

Мать ребёнка: Васса Тихонова

Смерть
25.05.1902
Юшково, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
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