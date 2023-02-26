Васса Тихонова
Место рожденияНе указано
Дата рождения1823
Дата смерти10.12.1886
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1823
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
04.01.1872
Дочь: Татьяна Саввина
Отец ребёнка: Савва (по крёстному)
Рождение ребёнка
15.06.1874
Дочь: Агрипина Саввина
Отец ребёнка: Савва (по крёстному)
Рождение ребёнка
09.10.1876
Сын: Карп Саввин
Отец ребёнка: Савва (по крёстному)
Рождение ребёнка
1878
Сын: Михаил Саввин
Отец ребёнка: Савва (по крёстному)
Рождение ребёнка
14.02.1881
Дочь: Евдокия Саввина
Отец ребёнка: Савва (по крёстному)
Рождение ребёнка
До 1883
Сын: Пётр Саввин
Отец ребёнка: Савва (по крёстному)
Рождение ребёнка
16.11.1884
Сын: Роман ст
Отец ребёнка: Савва (по крёстному)
Смерть
10.12.1886
Рождение ребёнка
1893
Сын: Роман Саввин
Отец ребёнка: Савва (по крёстному)