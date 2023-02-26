Васса Тихонова — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Васса Тихонова

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1823

Дата смерти

10.12.1886

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

Добавил:

АБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1823

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
04.01.1872

Дочь: Татьяна Саввина

Отец ребёнка: Савва (по крёстному)

Юшково, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Рождение ребёнка
15.06.1874

Дочь: Агрипина Саввина

Отец ребёнка: Савва (по крёстному)

Юшково, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Рождение ребёнка
09.10.1876

Сын: Карп Саввин

Отец ребёнка: Савва (по крёстному)

Юшково, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Рождение ребёнка
1878

Сын: Михаил Саввин

Отец ребёнка: Савва (по крёстному)

Юшково, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Рождение ребёнка
14.02.1881

Дочь: Евдокия Саввина

Отец ребёнка: Савва (по крёстному)

Юшково, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Рождение ребёнка
До 1883

Сын: Пётр Саввин

Отец ребёнка: Савва (по крёстному)

Рождение ребёнка
16.11.1884

Сын: Роман ст

Отец ребёнка: Савва (по крёстному)

Юшково, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Смерть
10.12.1886
Юшково, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Рождение ребёнка
1893

Сын: Роман Саввин

Отец ребёнка: Савва (по крёстному)

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