Евдокия Никитина
Место рожденияНе указано
Дата рождения1813
Дата смерти31.08.1879
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1813
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Около 1823
Сын: Савва (по крёстному)
Отец ребёнка: ?
Рождение ребёнка
1844
Дочь: Александра
Отец ребёнка: ?
Рождение ребёнка
27.04.1854
Отец ребёнка: не указан
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: ?
Смерть
31.08.1879