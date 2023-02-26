Евдокия Никитина — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Евдокия Никитина

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1813

Дата смерти

31.08.1879

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

Дети

Добавил:

АБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1813

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Около 1823

Сын: Савва (по крёстному)

Отец ребёнка: ?

Юшково, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Рождение ребёнка
1844

Дочь: Александра

Отец ребёнка: ?

Рождение ребёнка
27.04.1854

Сын: Максим (по крёстному)

Отец ребёнка: не указан

Юшково, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: ?

Смерть
31.08.1879
Юшково, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
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