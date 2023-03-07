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Гибетулла Исмагил

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Место рождения

Каркали, Лениногорский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)

Дата рождения

1787

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ЮК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1787

Отец: Исмагил Заит

Мать: не указана

Каркали, Лениногорский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Рождение ребёнка
1805

Сын: Нигаметулла Гибетулла

Мать ребёнка: не указана

Каркали, Лениногорский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Рождение ребёнка
1812

Сын: Гиндезан Гибетулла

Мать ребёнка: Гунебустама

Каркали, Лениногорский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Рождение ребёнка
1815

Сын: Идиятулла Гибетулла

Мать ребёнка: не указана

Каркали, Лениногорский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Рождение ребёнка
1822

Дочь: Гульстан Гибетулла

Мать ребёнка: не указана

Каркали, Лениногорский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Рождение ребёнка
1842

Дочь: Назифа Гибетулла

Мать ребёнка: не указана

Каркали, Лениногорский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Гунебустама

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Хазина Нигаметулла

Смерть
Неизвестно
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