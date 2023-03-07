Гибетулла Исмагил
Место рождения
Дата рождения1787
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1787
Отец: Исмагил Заит
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1805
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
1812
Сын: Гиндезан Гибетулла
Мать ребёнка: Гунебустама
Рождение ребёнка
1815
Сын: Идиятулла Гибетулла
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
1822
Дочь: Гульстан Гибетулла
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
1842
Дочь: Назифа Гибетулла
Мать ребёнка: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Гунебустама
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Хазина Нигаметулла
Смерть
Неизвестно