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Нигаметулла Гибетулла

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Место рождения

Каркали, Лениногорский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)

Дата рождения

1805

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ЮК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1805

Отец: Гибетулла Исмагил

Мать: не указана

Каркали, Лениногорский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Рождение ребёнка
1828

Сын: Гизетулла Нигаметулла

Мать ребёнка: Муглифа Фахретдин

Каркали, Лениногорский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Рождение ребёнка
1830

Сын: Хамидулла Нигаметулла

Мать ребёнка: Муглифа Фахретдин

Каркали, Лениногорский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Рождение ребёнка
1840

Сын: Халильулла Нигаметулла

Мать ребёнка: Муглифа Фахретдин

Каркали, Лениногорский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Рождение ребёнка
1842

Дочь: Махубзигана Нигаметулла

Мать ребёнка: Муглифа Фахретдин

Каркали, Лениногорский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Рождение ребёнка
1846

Сын: Хамидулла Нигаметулла

Мать ребёнка: Муглифа Фахретдин

Каркали, Лениногорский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Рождение ребёнка
1848

Сын: Загидулла Нигаметулла

Мать ребёнка: Муглифа Фахретдин

Каркали, Лениногорский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Муглифа Фахретдин

Смерть
Неизвестно
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