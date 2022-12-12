Нигаметулла Гибетулла
Место рождения
Дата рождения1805
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1805
Отец: Гибетулла Исмагил
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1828
Мать ребёнка: Муглифа Фахретдин
Рождение ребёнка
1830
Мать ребёнка: Муглифа Фахретдин
Рождение ребёнка
1840
Мать ребёнка: Муглифа Фахретдин
Рождение ребёнка
1842
Дочь: Махубзигана Нигаметулла
Мать ребёнка: Муглифа Фахретдин
Рождение ребёнка
1846
Мать ребёнка: Муглифа Фахретдин
Рождение ребёнка
1848
Мать ребёнка: Муглифа Фахретдин
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Муглифа Фахретдин
Смерть
Неизвестно