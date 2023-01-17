Гунебустама — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Гунебустама

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1790

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

1787 г.р.

Дети

Добавил:

ЮК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1790

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1812

Сын: Гиндезан Гибетулла

Отец ребёнка: Гибетулла Исмагил

Каркали, Лениногорский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Гибетулла Исмагил

Смерть
Неизвестно
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