Гунебустама
Место рожденияНе указано
Дата рождения1790
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1790
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1812
Сын: Гиндезан Гибетулла
Отец ребёнка: Гибетулла Исмагил
Каркали, Лениногорский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Гибетулла Исмагил
Смерть
Неизвестно