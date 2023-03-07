Ушмаев (Ушмав) Прохор Яковлев
Место рождения
Дата рождения05.07.1799 ст.
Дата смерти1862
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
05.07.1799 ст.
Отец: Ушмаев (ушмав) Яков Михайлов
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Около 1823
Дочь: Марина Прохорова
Мать ребёнка: Ушмаева Ирина Яковлева
Рождение ребёнка
Около 1825
Дочь: Степанида Прохорова
Мать ребёнка: Ушмаева Ирина Яковлева
Рождение ребёнка
25.05.1828 ст.
Сын: Ушмаев (ушмав) Иван Прохоров
Мать ребёнка: Ушмаева Ирина Яковлева
Рождение ребёнка
Около 1835
Сын: Ушмаев (ушмав) Прохор Прохоров
Мать ребёнка: Ушмаева Ирина Яковлева
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Ушмаева Ирина Яковлева
Работа или профессия
Неизвестно
ясашный крестьянин
Место жительства
Неизвестно
Смерть
1862
Причина смерти: от лихорадки