Ушмаев (Ушмав) Прохор Яковлев — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Ушмаев (Ушмав) Прохор Яковлев

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Место рождения

Новая Бинарадка, Ставропольский муниципальный район, Самарская область

Дата рождения

05.07.1799 ст.

Дата смерти

1862

Пол

Мужской

Добавил:

ПЗ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
05.07.1799 ст.

Отец: Ушмаев (ушмав) Яков Михайлов

Мать: не указана

Новая Бинарадка, Ставропольский муниципальный район, Самарская область
Рождение ребёнка
Около 1823

Дочь: Марина Прохорова

Мать ребёнка: Ушмаева Ирина Яковлева

Новая Бинарадка, Ставропольский муниципальный район, Самарская область
Рождение ребёнка
Около 1825

Дочь: Степанида Прохорова

Мать ребёнка: Ушмаева Ирина Яковлева

Новая Бинарадка, Ставропольский муниципальный район, Самарская область
Рождение ребёнка
25.05.1828 ст.

Сын: Ушмаев (ушмав) Иван Прохоров

Мать ребёнка: Ушмаева Ирина Яковлева

Новая Бинарадка, Ставропольский муниципальный район, Самарская область
Рождение ребёнка
Около 1835

Сын: Ушмаев (ушмав) Прохор Прохоров

Мать ребёнка: Ушмаева Ирина Яковлева

Новая Бинарадка, Ставропольский муниципальный район, Самарская область
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Ушмаева Ирина Яковлева

Работа или профессия
Неизвестно
ясашный крестьянин
Место жительства
Неизвестно
Новая Бинарадка, Ставропольский муниципальный район, Самарская область
Смерть
1862
Новая Бинарадка, Ставропольский муниципальный район, Самарская область
Причина смерти: от лихорадки
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