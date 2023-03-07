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Ушмаева Ирина Яковлева

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Около 1797

Дата смерти

После 1857

Пол

Женский

Добавил:

ПЗ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1797

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Около 1823

Дочь: Марина Прохорова

Отец ребёнка: Ушмаев (ушмав) Прохор Яковлев

Новая Бинарадка, Ставропольский муниципальный район, Самарская область
Рождение ребёнка
Около 1825

Дочь: Степанида Прохорова

Отец ребёнка: Ушмаев (ушмав) Прохор Яковлев

Новая Бинарадка, Ставропольский муниципальный район, Самарская область
Рождение ребёнка
25.05.1828 ст.

Сын: Ушмаев (ушмав) Иван Прохоров

Отец ребёнка: Ушмаев (ушмав) Прохор Яковлев

Новая Бинарадка, Ставропольский муниципальный район, Самарская область
Рождение ребёнка
Около 1835

Сын: Ушмаев (ушмав) Прохор Прохоров

Отец ребёнка: Ушмаев (ушмав) Прохор Яковлев

Новая Бинарадка, Ставропольский муниципальный район, Самарская область
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Ушмаев (ушмав) Прохор Яковлев

Работа или профессия
Неизвестно
крестьянка
Место жительства
Неизвестно
Новая Бинарадка, Ставропольский муниципальный район, Самарская область
Смерть
После 1857
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