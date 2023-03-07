Новиковъ Василій — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиНовиковъ Василій

Новиковъ Василій

avatar

Место рождения

Кананикольское, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан

Дата рождения

1844

Пол

Мужской

Добавил:

АС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1844

Отец: Новиковъ Трофимъ

Мать: Новикова Татьяна

Кананикольское, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
26.06.1876

Сын: Новиковъ Павелъ

Мать ребёнка: Новикова Марія

Кананикольское, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
15.08.1883

Сын: Новиковъ Иванъ

Мать ребёнка: Новикова Марія

Кананикольское, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Волкова Анастасія

Мать ребёнка: Новикова Марія

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Новикова Марія

Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close