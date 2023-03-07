Новиковъ Василій
Место рождения
Дата рождения1844
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1844
Отец: Новиковъ Трофимъ
Мать: Новикова Татьяна
Рождение ребёнка
26.06.1876
Сын: Новиковъ Павелъ
Мать ребёнка: Новикова Марія
Рождение ребёнка
15.08.1883
Сын: Новиковъ Иванъ
Мать ребёнка: Новикова Марія
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Волкова Анастасія
Мать ребёнка: Новикова Марія
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Новикова Марія