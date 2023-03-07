Новикова (Самохина) Татьяна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Новикова (Самохина) Татьяна

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Место рождения

Кананикольское, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан

Дата рождения

1816

Пол

Женский

Добавил:

АС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1816

Отец: Самохинъ Макей

Мать: Самохина Агрофена

Кананикольское, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
1837

Сын: Новиковъ Алексѣй

Отец ребёнка: Новиковъ Трофимъ

Кананикольское, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
1841

Сын: Новиковъ Степанъ

Отец ребёнка: Новиковъ Трофимъ

Кананикольское, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
1844

Сын: Новиковъ Василій

Отец ребёнка: Новиковъ Трофимъ

Кананикольское, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
1846

Сын: Новиковъ Петръ

Отец ребёнка: Новиковъ Трофимъ

Кананикольское, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
1849

Дочь: Тарасова Еѵдокія

Отец ребёнка: Новиковъ Трофимъ

Кананикольское, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
1851

Сын: Новиковъ Семенъ

Отец ребёнка: Новиковъ Трофимъ

Кананикольское, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
1855

Дочь: Марія

Отец ребёнка: Новиковъ Трофимъ

Кананикольское, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
1855

Сын: Новиковъ Николай

Отец ребёнка: Новиковъ Трофимъ

Кананикольское, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Новиковъ Ефимъ

Отец ребёнка: Новиковъ Трофимъ

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