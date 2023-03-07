Новикова (Самохина) Татьяна
Место рождения
Дата рождения1816
ПолЖенский
Отец
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1816
Отец: Самохинъ Макей
Мать: Самохина Агрофена
Рождение ребёнка
1837
Сын: Новиковъ Алексѣй
Отец ребёнка: Новиковъ Трофимъ
Рождение ребёнка
1841
Сын: Новиковъ Степанъ
Отец ребёнка: Новиковъ Трофимъ
Рождение ребёнка
1844
Сын: Новиковъ Василій
Отец ребёнка: Новиковъ Трофимъ
Рождение ребёнка
1846
Сын: Новиковъ Петръ
Отец ребёнка: Новиковъ Трофимъ
Рождение ребёнка
1849
Дочь: Тарасова Еѵдокія
Отец ребёнка: Новиковъ Трофимъ
Рождение ребёнка
1851
Сын: Новиковъ Семенъ
Отец ребёнка: Новиковъ Трофимъ
Рождение ребёнка
1855
Дочь: Марія
Отец ребёнка: Новиковъ Трофимъ
Рождение ребёнка
1855
Сын: Новиковъ Николай
Отец ребёнка: Новиковъ Трофимъ
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Новиковъ Ефимъ
Отец ребёнка: Новиковъ Трофимъ