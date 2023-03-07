Новикова (Соболева) Марія
Место рождения
Дата рождения1845
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1845
Отец: Соболевъ Сергей
Рождение ребёнка
26.06.1876
Сын: Новиковъ Павелъ
Отец ребёнка: Новиковъ Василій
Рождение ребёнка
15.08.1883
Сын: Новиковъ Иванъ
Отец ребёнка: Новиковъ Василій
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Волкова Анастасія
Отец ребёнка: Новиковъ Василій
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Новиковъ Василій