Новикова (Соболева) Марія — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Новикова (Соболева) Марія

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Место рождения

Кананикольское, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан

Дата рождения

1845

Пол

Женский

Добавил:

АС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1845

Отец: Соболевъ Сергей

Мать: Соболева Матрена Тимофеева

Кананикольское, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
26.06.1876

Сын: Новиковъ Павелъ

Отец ребёнка: Новиковъ Василій

Кананикольское, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
15.08.1883

Сын: Новиковъ Иванъ

Отец ребёнка: Новиковъ Василій

Кананикольское, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Волкова Анастасія

Отец ребёнка: Новиковъ Василій

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Новиковъ Василій

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