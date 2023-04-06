Соболевъ Сергей
Место рождения
Дата рождения1823
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1823
Отец: Соболевъ Илія
Мать: Соболева Аксинья
Рождение ребёнка
1843
Сын: Соболевъ Николай
Мать ребёнка: Соболева Матрена Тимофеева
Рождение ребёнка
1845
Дочь: Новикова Марія
Мать ребёнка: Соболева Матрена Тимофеева
Рождение ребёнка
1848
Сын: Соболевъ Иванъ
Мать ребёнка: Соболева Матрена Тимофеева
Рождение ребёнка
1852
Дочь: Федосья
Мать ребёнка: Соболева Матрена Тимофеева
Рождение ребёнка
1854
Сын: Соболевъ Иванъ
Мать ребёнка: Соболева Матрена Тимофеева
Рождение ребёнка
1857
Сын: Соболевъ Андрей
Мать ребёнка: Соболева Матрена Тимофеева
Рождение ребёнка
20.02.1861
Сын: Соболевъ Тимоѳей
Мать ребёнка: Соболева Матрена Тимофеева
Бракосочетание
Неизвестно