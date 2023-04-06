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Соболевъ Сергей

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Место рождения

Кананикольское, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан

Дата рождения

1823

Пол

Мужской

Добавил:

АС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1823

Отец: Соболевъ Илія

Мать: Соболева Аксинья

Кананикольское, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
1843

Сын: Соболевъ Николай

Мать ребёнка: Соболева Матрена Тимофеева

Кананикольское, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
1845

Дочь: Новикова Марія

Мать ребёнка: Соболева Матрена Тимофеева

Кананикольское, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
1848

Сын: Соболевъ Иванъ

Мать ребёнка: Соболева Матрена Тимофеева

Кананикольское, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
1852

Дочь: Федосья

Мать ребёнка: Соболева Матрена Тимофеева

Кананикольское, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
1854

Сын: Соболевъ Иванъ

Мать ребёнка: Соболева Матрена Тимофеева

Кананикольское, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
1857

Сын: Соболевъ Андрей

Мать ребёнка: Соболева Матрена Тимофеева

Кананикольское, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
20.02.1861

Сын: Соболевъ Тимоѳей

Мать ребёнка: Соболева Матрена Тимофеева

Кананикольское, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Соболева Матрена Тимофеева

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