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Помещаев Григорий Георгиевич

Место рождения

Рязань, город Рязань, Рязанская область

Дата рождения

1850

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

НС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1850

Отец: Помещаев Георгий Родионович

Мать: Помещаева Прасковья Ивановна

Рязань, город Рязань, Рязанская область
Рождение ребёнка
1883

Сын: Помещаев Федор Григорьевич

Мать ребёнка: Помещаева Анастасия Лаврентьевна

Рождение ребёнка
21.04.1894

Дочь: Александра Григорьевна

Мать ребёнка: Помещаева Анастасия Лаврентьевна

Рождение ребёнка
17.06.1897

Сын: Помещаев Леонтий Григорьевич

Мать ребёнка: Помещаева Анастасия Лаврентьевна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Помещаева Анастасия Лаврентьевна

Место жительства
Неизвестно
Смерть
Неизвестно