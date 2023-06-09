Помещаев Григорий Георгиевич
Место рождения
Дата рождения1850
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1850
Рождение ребёнка
1883
Сын: Помещаев Федор Григорьевич
Мать ребёнка: Помещаева Анастасия Лаврентьевна
Рождение ребёнка
21.04.1894
Дочь: Александра Григорьевна
Мать ребёнка: Помещаева Анастасия Лаврентьевна
Рождение ребёнка
17.06.1897
Сын: Помещаев Леонтий Григорьевич
Мать ребёнка: Помещаева Анастасия Лаврентьевна
Бракосочетание
Неизвестно
Место жительства
Неизвестно
Смерть
Неизвестно