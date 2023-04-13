Помещаева Прасковья Ивановна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Помещаева Прасковья Ивановна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1811

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

НС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1811

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1847

Дочь: Жигулина Марфа Георгиевна

Отец ребёнка: Помещаев Георгий Родионович

Рязань, город Рязань, Рязанская область
Рождение ребёнка
1850

Сын: Помещаев Григорий Георгиевич

Отец ребёнка: Помещаев Георгий Родионович

Рязань, город Рязань, Рязанская область
Рождение ребёнка
19.07.1860

Сын: Помещаев Илья Георгиевич

Отец ребёнка: Помещаев Георгий Родионович

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Помещаев Георгий Родионович

Место жительства
Неизвестно
Смерть
Неизвестно