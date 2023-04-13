Помещаева Прасковья Ивановна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1811
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1811
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1847
Дочь: Жигулина Марфа Георгиевна
Отец ребёнка: Помещаев Георгий Родионович
Рождение ребёнка
1850
Сын: Помещаев Григорий Георгиевич
Отец ребёнка: Помещаев Георгий Родионович
Рождение ребёнка
19.07.1860
Отец ребёнка: Помещаев Георгий Родионович
Бракосочетание
Неизвестно
Место жительства
Неизвестно
Смерть
Неизвестно