Помещаева Анастасия Лаврентьевна
Место рождения
Дата рожденияДо 1863
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
До 1863
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1883
Сын: Помещаев Федор Григорьевич
Отец ребёнка: Помещаев Григорий Георгиевич
Рождение ребёнка
21.04.1894
Дочь: Александра Григорьевна
Отец ребёнка: Помещаев Григорий Георгиевич
Рождение ребёнка
17.06.1897
Сын: Помещаев Леонтий Григорьевич
Отец ребёнка: Помещаев Григорий Георгиевич
Бракосочетание
Неизвестно
Место жительства
Неизвестно
Смерть
Неизвестно