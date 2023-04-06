Помещаева Анастасия Лаврентьевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Помещаева Анастасия Лаврентьевна

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Место рождения

Бердянск

Дата рождения

До 1863

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

НС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
До 1863

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1883

Сын: Помещаев Федор Григорьевич

Отец ребёнка: Помещаев Григорий Георгиевич

Рождение ребёнка
21.04.1894

Дочь: Александра Григорьевна

Отец ребёнка: Помещаев Григорий Георгиевич

Рождение ребёнка
17.06.1897

Сын: Помещаев Леонтий Григорьевич

Отец ребёнка: Помещаев Григорий Георгиевич

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Помещаев Григорий Георгиевич

Место жительства
Неизвестно
Смерть
Неизвестно
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