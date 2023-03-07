Баушкина (Шорохова) Елена (Ольга)
Место рождения
Дата рождения09.07.1854
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
09.07.1854
Отец: Шороховъ-Горшковъ Михаилъ
Мать: Шорохова Прасковья
Бракосочетание
08.07.1873
Муж: Баушкинъ Дій
Зилаир, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
01.07.1874
Дочь: Марфа
Отец ребёнка: Баушкинъ Дій
Рождение ребёнка
01.07.1874
Сын: Баушкинъ Петръ
Отец ребёнка: Баушкинъ Дій
Рождение ребёнка
29.10.1880
Сын: Баушкинъ Павелъ
Отец ребёнка: Баушкинъ Дій
Рождение ребёнка
1882
Дочь: Анастасия
Отец ребёнка: Баушкинъ Дій
Рождение ребёнка
1885
Дочь: Кабанова Пелагея
Отец ребёнка: Баушкинъ Дій
Рождение ребёнка
09.03.1888
Сын: Баушкинъ Никифоръ
Отец ребёнка: Баушкинъ Дій
Рождение ребёнка
20.02.1891
Сын: Баушкинъ Михаилъ
Отец ребёнка: Баушкинъ Дій
Рождение ребёнка
24.03.1894
Сын: Баушкинъ Иванъ
Отец ребёнка: Баушкинъ Дій
Рождение ребёнка
23.07.1896
Сын: Баушкинъ Павелъ
Отец ребёнка: Баушкинъ Дій
Рождение ребёнка
27.02.1898
Сын: Баушкинъ Ефремъ
Отец ребёнка: Баушкинъ Дій
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Горшенина Евдокия
Отец ребёнка: Баушкинъ Дій