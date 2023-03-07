Баушкина (Шорохова) Елена (Ольга) — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Баушкина (Шорохова) Елена (Ольга)

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Место рождения

Петровка, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан

Дата рождения

09.07.1854

Пол

Женский

Добавил:

АС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
09.07.1854

Отец: Шороховъ-Горшковъ Михаилъ

Мать: Шорохова Прасковья

Петровка, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Бракосочетание
08.07.1873

Муж: Баушкинъ Дій

Зилаир, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
01.07.1874

Дочь: Марфа

Отец ребёнка: Баушкинъ Дій

Петровка, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
01.07.1874

Сын: Баушкинъ Петръ

Отец ребёнка: Баушкинъ Дій

Петровка, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
29.10.1880

Сын: Баушкинъ Павелъ

Отец ребёнка: Баушкинъ Дій

Петровка, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
1882

Дочь: Анастасия

Отец ребёнка: Баушкинъ Дій

Рождение ребёнка
1885

Дочь: Кабанова Пелагея

Отец ребёнка: Баушкинъ Дій

Рождение ребёнка
09.03.1888

Сын: Баушкинъ Никифоръ

Отец ребёнка: Баушкинъ Дій

Петровка, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
20.02.1891

Сын: Баушкинъ Михаилъ

Отец ребёнка: Баушкинъ Дій

Петровка, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
24.03.1894

Сын: Баушкинъ Иванъ

Отец ребёнка: Баушкинъ Дій

Петровка, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
23.07.1896

Сын: Баушкинъ Павелъ

Отец ребёнка: Баушкинъ Дій

Петровка, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
27.02.1898

Сын: Баушкинъ Ефремъ

Отец ребёнка: Баушкинъ Дій

Петровка, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Горшенина Евдокия

Отец ребёнка: Баушкинъ Дій

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