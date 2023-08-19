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Карлов Никита Семенович

Место рождения

Калабино, Задонский муниципальный район, Липецкая область

Дата рождения

13.09.1889

Дата смерти

Около 1946

Пол

Мужской

Добавил:

АА
Участники
Место
Комментарий
Рождение
13.09.1889

Отец: Карлов Семен Прохорович

Мать: Карлова Екатерина Федосеевна

Калабино, Задонский муниципальный район, Липецкая область
Крещение
14.09.1889
Калабино, Задонский муниципальный район, Липецкая область
Godparents:билетный солдат Борис Стефанов Чуркин и кондидата накласной должности Ивана Никифорова Мишина жена Ольга Петрова-? | Богородицкая церковь
Бракосочетание
08.01.1912

Жена: Карлова Ульяна Абрамова

Калабино, Задонский муниципальный район, Липецкая область
Богородицкая церковь
Рождение ребёнка
16.12.1912

Дочь: Ефанова Татьяна Никитична

Мать ребёнка: Карлова Ульяна Абрамова

Калабино, Задонский муниципальный район, Липецкая область
Рождение ребёнка
10.02.1917

Сын: Карлов Алексей Никитин

Мать ребёнка: Карлова Ульяна Абрамова

Калабино, Задонский муниципальный район, Липецкая область
Восприемник
18.02.1917
Калабино, Задонский муниципальный район, Липецкая область
восприемник при крещении сына Алексея -старшего брата Никонора Семенова Карлова | Богородицкая церковь
Рождение ребёнка
28.07.1924

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Карлова Ульяна Абрамова

Рождение ребёнка
12.04.1930

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Карлова Ульяна Абрамова

Калабино, Задонский муниципальный район, Липецкая область
Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Ольга Никитична

Мать ребёнка: Карлова Ульяна Абрамова

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Александра Никитична

Мать ребёнка: Карлова Ульяна Абрамова

Смерть
Около 1946
Причина смерти: умер в возрасте 57 лет
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