Карлов Никита Семенович
Место рождения
Дата рождения13.09.1889
Дата смертиОколо 1946
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
13.09.1889
Крещение
14.09.1889
Godparents:билетный солдат Борис Стефанов Чуркин и кондидата накласной должности Ивана Никифорова Мишина жена Ольга Петрова-? | Богородицкая церковь
Бракосочетание
08.01.1912
Жена: Карлова Ульяна Абрамова
Богородицкая церковь
Рождение ребёнка
16.12.1912
Дочь: Ефанова Татьяна Никитична
Мать ребёнка: Карлова Ульяна Абрамова
Рождение ребёнка
10.02.1917
Мать ребёнка: Карлова Ульяна Абрамова
Восприемник
18.02.1917
восприемник при крещении сына Алексея -старшего брата Никонора Семенова Карлова | Богородицкая церковь
Рождение ребёнка
28.07.1924
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Карлова Ульяна Абрамова
Рождение ребёнка
12.04.1930
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Карлова Ульяна Абрамова
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Ольга Никитична
Мать ребёнка: Карлова Ульяна Абрамова
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Александра Никитична
Мать ребёнка: Карлова Ульяна Абрамова
Смерть
Около 1946
Причина смерти: умер в возрасте 57 лет