(Карлова) Александра Никитична
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
Скрыто настройками приватности
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: Карлов Никита Семенович
Мать: Карлова Ульяна Абрамова
Рождение ребёнка
Неизвестно
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Александр
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Александр
Смерть
Неизвестно