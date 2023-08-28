(Карлова) Александра Никитична — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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(Карлова) Александра Никитична

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

1889 г.р.

Мать

1891 г.р.

Муж

Дети

Скрыто настройками приватности

Добавил:

АА
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Карлов Никита Семенович

Мать: Карлова Ульяна Абрамова

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Александр

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Александр

Смерть
Неизвестно
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