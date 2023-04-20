Тотьмянин Архип Иванов
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: Тотьмянин Иван Иванов
Рождение ребёнка
Около 1839 ст.
Дочь: Анна Архипова
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
Около 1842 ст.
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
Около 1844 ст.
Сын: Тотьмянин Дмитрий Архипов
Мать ребёнка: не указана
Военная служба
С 1844 по 1844 ст.
отдан в рекруты Регистрация семей дворовых людей и крестьян мужского и женского пола https://archives.permkrai.ru/archive3/unit/69834#126
Смерть
Неизвестно