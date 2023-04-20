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Тотьмянин Архип Иванов

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

СБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Тотьмянин Иван Иванов

Мать: Тотьмянина Евдокия Фокина

Рождение ребёнка
Около 1839 ст.

Дочь: Анна Архипова

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
Около 1842 ст.

Сын: Тотьмянин Федор Архипов

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
Около 1844 ст.

Сын: Тотьмянин Дмитрий Архипов

Мать ребёнка: не указана

Военная служба
С 1844 по 1844 ст.
отдан в рекруты Регистрация семей дворовых людей и крестьян мужского и женского пола https://archives.permkrai.ru/archive3/unit/69834#126
Смерть
Неизвестно