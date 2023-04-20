Тотьмянин Иван Иванов — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Тотьмянин Иван Иванов

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Около 1796 ст.

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Жена

1797 г.р.

Дети

Добавил:

СБ
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Место
Комментарий
Рождение
Около 1796 ст.

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Около 1822 ст.

Сын: Тотьмянин Варфоломей Иванов

Мать ребёнка: Тотьмянина Евдокия Фокина

Рождение ребёнка
Около 1824 ст.

Сын: Тотьмянин Макар Иванов

Мать ребёнка: Тотьмянина Евдокия Фокина

Место жительства
1850 ст.
Шадрина, Соликамский уезд, Пермская губерния
Регистрация семей дворовых людей и крестьян мужского и женского пола https://archives.permkrai.ru/archive3/unit/69834#126
Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Тотьмянин Архип Иванов

Мать ребёнка: Тотьмянина Евдокия Фокина

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Тотьмянина Евдокия Фокина

Смерть
Неизвестно
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