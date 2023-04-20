Тотьмянин Иван Иванов
Место рожденияНе указано
Дата рожденияОколо 1796 ст.
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
Около 1822 ст.
Сын: Тотьмянин Варфоломей Иванов
Мать ребёнка: Тотьмянина Евдокия Фокина
Рождение ребёнка
Около 1824 ст.
Мать ребёнка: Тотьмянина Евдокия Фокина
Место жительства
1850 ст.
Шадрина, Соликамский уезд, Пермская губерния
Регистрация семей дворовых людей и крестьян мужского и женского пола https://archives.permkrai.ru/archive3/unit/69834#126
Рождение ребёнка
Неизвестно
Мать ребёнка: Тотьмянина Евдокия Фокина
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно